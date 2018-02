Jogador assoa nariz com dinheiro e causa polêmica na Rússia; veja vídeo

Um jogador do FC Chertanovo Moscou, clube que atualmente disputa a terceira divisão da Rússia, causou polêmica com uma "brincadeira" de gosto bastante questionável, a bordo de um avião, com os companheiros de equipe, e cujo vídeo caiu nas redes sociais. Stanislav Manayev usou uma nota de 5.000 rublos (o equivalente a R$ 270) como 'lenço' para assoar o nariz.

Não bastasse isso, ele ainda amassou a nota e a atirou no chão, dizendo a seguinte frase: "eu poderia ajudar as pessoas necessitadas com esse dinheiro, mas eu não farei isso porque eu estou com catarro". Foi possivelmente algum companheiro do atleta, que estava no avião, que aparece no vídeo estendendo as notas para que o jogador assoasse o nariz.

O jogador foi bastante criticado após o vídeo ter sido divulgado pelos principais portais esportivos europeus. Nas redes sociais, internautas classificaram Manayev de "o idiota do ano" e, na Rússia, jogadores e até o ministro do Esporte, Pavel Kolobkov, condenaram o ato.

"Não tenho dúvidas que a gravação mostra o baixo nível cultural do atleta", declarou o ministro. Alexei Sorokin, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo, também classificou o ato de "infeliz".

Veja o vídeo da "brincadeira":