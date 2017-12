Jogador bebe cerveja arremessada em campo e faz gol nos acréscimos

Em partida contra o Levski Sofia, o zagueiro do Vereya fez a alegria dos torcedores, apesar da derrota do time no pênaltis. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o defensor Ivan Bandalovski aproveitou uma lata de cerveja atirada no campo e bebeu o que restava no recipiente. Aos 48 do segundo tempo, após tomar uma "cervejinha", o jogador fez o gol que levou a partida para os pênaltis.

Apesar do gol épico, o Vereya foi derrotado por 9 a 8 nas penalidades após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar. Com a vitória, o Levski Sofia garantiu a classificação para a Liga Europa.