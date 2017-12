Jogador brasileiro é advertido por jantar com sua mulher em Riad

O jogador brasileiro Bruno Uvini teve a atenção chamada por membros do Comitê saudita para a Promoção da Virtude e a Prevenção do Vício (CPVPV). Ele recebeu uma advertência por ter jantado com sua mulher no setor de homens de um restaurante da cidade de Riad, fato proibido pela cultura local. Como Bruno é estrangeiro, ele foi apenas avisado dos ‘maus modos’. O jornal saudita Meca relatou que o brasileiro, jogador do Al Nassr, se comprometeu a não repetir o ato. Ele foi informado de que na Arábia Saudita homens e mulheres devem ir separadamente aos lugares públicos.

Bruno se justificou dizendo que "não conhecia a cultura nem os costumes da sociedade saudita". Além de sua mulher, o jogador brasileiro estava em companhia do seu companheiro de clube, o paraguaio Víctor Ayala, e também de outros amigos. Os restaurantes na Arábia Saudita dispõem de um setor para os homens e outro para as famílias e mulheres.