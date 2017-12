Jogador brasileiro é assassinado enquanto curte férias no Guarujá

Natural do litoral paulista, Kendrick Costa, de 24 anos, passava férias em sua terra natal. Porém, na véspera de voltar para o Catar, onde joga no Al Gharafa, o atleta sofreu uma tentativa de assalto e acabou sendo assassinado pelos bandidos.

De acordo com a Polícia Militar, o jogador, pouco conhecido dos brasileiros, foi abordado por um motociclista no bairro Pae Cara. Segundo testemulnhas, o rapaz tentou pegar a corrente de Kendrick e acabou atirando em seu rosto.

Ele chegou a ser levado para um pronto socorro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O Al Gharafa, clube em que ele atuava, usou as redes sociais para lamentar o fato: "Mais dor e tristeza. O nosso clube chora por conta de Johnson Kendrick, que foi morto no Brasil. Oferecemos as mais sinceras condolências à família do jogador".