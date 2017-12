Jogador brasileiro faz gol antes do meio de campo em Liga da Estônia de futebol

O prêmio Puskas do ano que vem já tem um forte candidato. E ele é brasileiro. O meia João Neto Morelli, jogador do Levadia que entrou no intervalo no jogo deste sábado, protagonizou uma verdadeira obra prima ao marcar um gol antes do meio campo ao perceber o goleiro adversário adiantado.

Confira no vídeo abaixo:

João Neto Morelli, revelado na base do Ituano, fez um GOLAÇO em jogo pelo campeonato da Estônia. SE LIGA! Esse é #fera! pic.twitter.com/rZjGBvQUJj — esportefera (@esportefera) 21 de outubro de 2017

Revelado na base do Ituano, Morelli é o único brasileiro jogando na Liga da Estônia de futebol. Na partida, além do gol, o meia ainda contribuiu com uma assistência no placar de 6 a 0 do Levadia sobre o Tulevik. Com o tento anotado, o brasileiro se tornou o vice-artilheiro da equipe na temporada.

A temporada da Liga da Estônia segue o calendário anual, diferentemente da maioria dos países europeus. Ao todo, dez equipes participam da primeira divisão e se enfrentam num total de quatro vezes, totalizando 36 jogos. O contrato de empréstimo de Morelli com o Levadia se encerra em novembro deste ano.