Jogador chora após causar fratura de rival por acidente; assista

O meio-campista do Everton James McCarthy sofreu duas fraturas na perna direita depois de travar uma finalização do atacante Salomon Rondon, do West Bromwich. O lance aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo do empate em 1 a 1, no Goodison Park, em Liverpool, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

Após uma saída de bola errada do Everton, o venezuelano tentou aproveitar passe em profundidade. No entanto, assim que foi chutar para o gol, o zagueiro irlandês tirou a bola e Rondon acabou chutando a perna do adversário, que caiu no chão com muitas dores.

Rondon começou a chorar assim que percebeu a lesão de McCarthy, sendo consolado pelos jogadores dos dois clubes. Após o jogo, venezuelano publicou uma mensagem em sua conta no Twitter se dizendo "destroçado" pelo incidente. "A rivalidade não existe quando um companheiro sofre uma lesão tão desafortunada. Espero ver-te de volta logo, McCarthy", publicou.

Em conversa com jornalistas, o técnico do Everton, Sam Allardyce, afirmou que McCarthy sofreu fraturas na tíbia e na fíbula e que ele será operado o mais rápido possível. "Ele pagou um preço alto pela sua bravura e comprometimento. É uma péssima notícia para ele e para nós", completou.

Destrozado... la rivalidad no existe cuando un compañero sufre una lesión tan desafortunada. Espero verte de vuelta muy pronto, @JMcCarthy_16.#GetWellSoonJames pic.twitter.com/g7efIiP0YX — Salomón Rondón (@salorondon23) 20 de janeiro de 2018