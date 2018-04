Jogador cobra falta do meio-campo e marca golaço no Campeonato Turco; assista

A partida entre Galatasaray, líder do Campeonato Turco, e Trabzonspor, válida pela 27ª rodada, não teve muitos sustos para o primeiro colocado. Jogando em Istambul, a equipe do brasileiro Maicon, zagueiro ex-São Paulo, venceu por 2 a 1 com gols do francês Bafetimbi Gomis no primeiro tempo e do argelino Sofiane Feghouli no segundo, e retomou a ponta da tabela. No entanto, o maior destaque do jogo foi o tento sofrido pelo time da capital da Turquia no apagar das luzes.

+ Árbitro diz que Felipe Melo revidou tapa de Clayson e revela discussão no túnel

+ Dia da Mentira: Hamilton anuncia que vai correr na MotoGP e engana fãs

+ Neymar faz homenagem a Daniel Alves após título pelo PSG na França

O volante Juraj Kucka, ex-Milan, diminuiu o marcador para o Trabzonspor aos 47 minutos do segundo tempo. E o lance foi uma pintura: após uma falta marcada no meio do campo, o camisa 33 chutou sem nem ajeitar a bola e surpreendeu o goleiro Fernando Muslera, que estava fora de posição e até tentou voltar correndo para evitar o gol, sem sucesso.

O tento, no entanto, não conseguiu alterar o resultado final da partida e o Galatasaray voltou à liderança do Campeonato Turco após a vitória, chegando a 57 pontos, um a mais que o vice-líder Basaksehir, e quatro acima do Besiktas, em terceiro, e o primeiro dos seus maiores rivais a aparecer na tabela. O Fenerbahce é o quarto, com 49 pontos.

Confira o vídeo: