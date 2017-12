Jogador comemora golaço pedindo namorada em casamento, mas toma cartão

Dizem que o futebol não é mais romântico como antigamente. Porém, quem fala isso certamente não conhece Ashton Surber, camisa 11 do Napa Rovers, que disputa a liga de Guam, pequena ilha na Oceania. O atleta fez um golaço de bicicleta e, para comemorar, tirou a camisa de sua equipe e exibiu um pedido para a namorada La'Kiesha Pereda, que estava na arquibancada: "Casa comigo?".

Até aqui, tudo lindo, os torcedores presentes ao estádio ficaram ao mesmo tempo felizes com o gol e comovidos com o pedido, mas o árbitro da partida não. Mesmo com todo o romantismo do rapaz, o juiz decidiu seguir a regra e, por Ashton Surber ter tirado a camisa na comemoração, tomou um cartão amarelo.

Apesar da punição, o atleta mostrou não ter ficado chateado e, no dia seguinte ao golaço, fez uma nova declaração de amor a La'Kiesha pelo Facebook e revelou a resposta da moça ao pedido: "O único gol que importa na minha vida é o que eu fiz para fazer de você minha esposa. Ontem, eu perguntei à minha maior fã se ela iria assistir a todos os meus jogos até o fim da vida... Ela disse sim".