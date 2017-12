Jogador consegue ser expulso com apenas oito segundos de bola rolando

Um jogador do pequeno time da cidade de Skelmersdale, no sul da Inglaterra, conseguiu a proeza de ser expulso com apenas 8 segundos de bola rolando, em duelo contra o Frickley Athletic, pela sétima divisão da terra da rainha. O Frickley iniciou a partida, trocou alguns passes e, na linha de meio-campo, Watts deu um carrinho violento, derrubando o adversário.

O árbitro não perdoou e mostrou o cartão vermelho, deixando o Skelmersdalecom com um a menos logo no início da partida. Desfalcado, o time não conseguiu impedir a derrota por 3 a 2.