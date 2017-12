Jogador da 3ª divisão inglesa anuncia 'negociação' com Barcelona; entenda

Formado nas categorias de base do Liverpool, o lateral Ryan McLaughlin nunca sequer jogou pelo time profissional do clube. Emprestado ao Barnsley, da Inglaterra, em 2014, e ao Aberdeen, da Escócia, em 2015, ele se transferiu para o Oldham Athletic, da terceira divisão inglesa, no ano passado.

Apesar da curta carreira, ele conseguiu chegar ao auge no último sábado, quando foi apresentado pelo Barcelona em pleno Camp Nou.

Não ficou sabendo da negociação?

Bem, é que ela foi meio "Mandrake" mesmo.

Em uma visita à capital catalã, McLaughlin posou com uma camiseta do clube na arquibancada do estádio e publicou a foto em sua conta no Twitter com a seguinte legenda: "Novo capítulo. Obrigado a todos pelas mensagens. Mal posso esperar para começar em um clube tão grande como o Barcelona".

New chapter. Thanks for the messages everyone buzzing to get started at such a big club like Barcelona. Honoured #viscabarca #gracias pic.twitter.com/yJHjcBYuZR — Ryan McLaughlin (@RyanMcL2) 1 de julho de 2017

A reação dos seus seguidores e dos torcedores do clube foi mista. Enquanto alguns reconheceram a piada logo de cara, alguns tentaram confirmar se a história era real.

O Oldham levou tudo no bom humor e, em reposta, publicou um vídeo do técnico John Sheridan: "Como vai, Ryan? Vi que está em Barcelona. Estou ansioso para vê-lo na segunda, porque sei que o Barcelona não está correndo tanto quanto nós. Estou ansioso para reencontrá-lo treinando".