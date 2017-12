Jogador da 4ª divisão da Sérvia erra o gol mais feito da história

Na mesma semana em que a Fifa divulgou os dez indicados ao Prêmio Puskas de 2016, com os gols mais bonitos no último ano, um forte concorrente ao prêmio de gol mais perdido da história surgiu na quarta divisão da Sérvia.

Depois de roubar a bola do goleiro após recuo do zagueiro, o camisa 15 caminha sozinho para o gol, com, tempo até para se certificar que não há nenhum marcador chegando. Quando ele está embaixo das traves, resolver dar um bico para as redes, mas erra de forma grotesca, para descrédito do mundo do futebol. Segundo o jornal britânico The Guardian, o jogador é Djuricic, do Lokomotiva, que venceu a partida sobre o Turbina por 2 a 1.