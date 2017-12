Jogador da 4ª divisão italiana é suspenso por urinar em torcedores rivais

Giovanni Liberti, jogador do Turris Calcio ASD, clube da cidade italiana de Torre del Greco, foi suspenso por cinco jogos por urinar na direção dos torcedores rivais. O incidente aconteceu no empate em 3 a 3 com o Sarnese, no último domingo, 15, pela sétima rodada do grupo H da Série D, equivalente à quarta divisão nacional.

Conforme publicado pela organização da Série D, durante um momento em que a partida estava paralisada, Liberti "urinou na direção dos torcedores visitantes, fazendo gestos obscenos e vulgares, enquanto mostrava seu órgão genital"

+ Pote de molho barbecue recebe cartão amarelo por gesto obsceno a torcedores

+ Gabriel provoca torcida do São Paulo com gesto obsceno após empate; veja

Na página oficial do clube no Facebook, o presidente Antonio Colantonio afirmou que irá recorrer da decisão e afirmou que seu jogador "não fez nada do que foi acusado".

"Há uma fonte perto da parede e o jogador estava bebendo e arrumando sua camisa, que, segundo as regras, deveria estar dentro do calção", alegou o diretor.

L’AP Turris ASD, nella figura del presidente Antonio Colantonio, contesta la decisione del giudice sportivo inerente le... Publicado por AP Turris Calcio ASD em Quinta-feira, 19 de outubro de 2017

"O ponto grave é que o único argumento da suspensão é baseada no testemunho do árbitro assistente, que fica do outro lado do campo. O time adversário nos confirmou que o jogador não fez nada", completou Colantonio.

No mesmo documento em que a suspensão de Liberti foi publicada, outro jogador também recebeu uma punição por cinco jogos. Francesco Ferrieri, jogador do Frattese, chutou e deu socos e tapas no massagista do Nardo enquanto a partida estava parada em função de brigas nas arquibancadas entre as torcidas dos dois times. / COM INFORMAÇÕES DA AP