Jogador da Alemanha admite: 'Não somos tão bons quanto falam'

A derrota por 1 a 0 para o Brasil irritou os alemães, que, apesar de terem entrado com time misto, levaram a partida bem a sério. O meia Toni Kroos, do Real Madrid, foi um dos que criticou a atuação de sua equipe. "Vimos hoje que não somos tão bons quanto as pessoas falam e nem como alguns jogadores acreditam", disse em entrevista após a partida.

"Essa noite havia jogadores que tiveram que mostrar alguma coisa e não mostraram nada. Temos que melhorar", afirmou, bravo. A Alemanha entrou em campo um time com sete reservas e, durante a partida, fez cinco mudanças. O objetivo era testar novatos e opções diferentes para a Copa do Mundo.

O treinador alemão, Joachim Löw, reconheceu a superioridade do Brasil. "O Brasil ficou melhor na parte defensiva e mais estável, não só nesse jogo", disse. "Ofensivamente, ficou mais perigoso, com contra-ataques".

Sobre sua seleção, não escondeu a tristeza, dizendo que não foi o dia dos alemães. "Não conseguimos entrar no jogo como queríamos. Sabia que não ia ser fácil, fizemos mudanças, e o jogo não foi o que deveria ser. Mas são jogadores jovens e era importante que jogassem".

O próximo desafio do Brasil é a Croácia, em 3 de junho. Já os alemães enfrentam a Áustria no dia 2.