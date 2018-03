Jogador dá cabeçada no cotovelo do adversário para fingir falta

O Valencia estava vencendo o Sevilla por 1 a 0 na casa do rival, no domingo, quando o atacante italiano Zaza tentou uma jogada inusitada: enquanto corria, ele mergulhou no cotovelo de seu adversário para fingir uma falta.

O problema é que a tentativa não deu muito certo: o máximo que ele conseguiu foi encostar seu rosto no braço do rival, que seguiu correndo. No fim das contas, o Valencia venceu a partida por 2 a 0 e a arbitragem ignorou o lance bizarro.

O Valencia está na quarta posição do Campeonato Espanhol, com 56 pontos. Já o Sevilla tem 45 pontos e está na quinta posição. Faltando O líder é o Barcelona, com 72.

Veja: