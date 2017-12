Jogador da Chapecoense morto em tragédia será pai de um menino

O atacante Tiaguinho se tornou um dos grandes ícones da maior tragédia da história do futebol brasileiro. O atleta, de apenas 20 anos, ficou sabendo que seria pai apenas uma semana antes do avião que levava a delegação da Chapecoense cair pouco antes de chegar a Medellín, onde o clube disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Agora, mais de um mês depois do acidente, a esposa do atleta descobriu que o filho que está esperando é um menino e terá o nome de Tiago, em homenagem ao pai.

"Hoje é um dia especial, o dia que a mamãe descobriu que sou um menino, meu nome é Tiago, mas pode me chamar de Tiaguinho. Estou aqui para dizer que vou seguir o seu legado papai, vou te orgulhar, vou te honrar, vou cuidar da mamãe, vou orar por você todos os dias. Pai, fica tranquilo, vou cuidar muito bem da mamãe, vou cuidar como você cuidou, vou amá-la na mesma intensidade como você amou, vou respeitá-la da mesma forma como você respeitou, vou fazê-la feliz com você sempre quis que ela estivesse e com a bênção de Deus vou zelar pela nossa família. Te prometo que vou ser um menino muito feliz, mesmo você não estando fisicamente ao meu lado, pois a mamãe sempre me conta o presente que você foi na vida dela", postou algum familiar de Tiaguinho em seu perfil no Instagram simulando uma fala do bebê, que deve nascer ainda no primeiro semestre de 2017.

Tiaguinho era uma das grandes revelações da Chapecoense e foi o autor do último gol da equipe antes da tragédia, na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no dia 20 de novembro de 2016.