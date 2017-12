Jogador dá 'golpe de capoeira' e marca golaço no Campeonato Venezuelano

Um gol incrível marcou a primeira rodada do Clausura, o Campeonato Venezuelano. Na vitória do Estudiantes para cima do Zulia por 3 a 1, o atacante mexicano Luiz Rodríguez fez um gol que está circulando pelas redes sociais no mundo todo.

Depois de receber cruzamento da direita, o atleta se contorceu todo para acertar um lindo voleio e não dar a menor chance para o goleiro adversário. O gol foi o da virada do Estudiantes, que ainda marcou mais um, outra vez com Rodríguez.

Assista o golaço a partir do segundo 48 do vídeo: