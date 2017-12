Jogador da primeira divisão da Guatemala é procurado por assassinato

O governo da Guatemala está oferecendo a partir desta quinta-feira uma recompensa de 50 mil quetzais (R$ 22,3 mil) por alguma informação que leve à captura do ex-jogador Emerson Jorge Marroquín Alfonso, acusado de ser o responsável pelo assassinato a facadas de uma universitária de 26 anos, ocorrido em fevereiro.

Um cartaz com o rosto do ex-atleta do Xelajú, clube da primeira divisão local, divulga o prêmio para quem ajudar a encontrar o acusado. Alfonso atuou ainda por outros clubes da primeira divisão.

Segundo o jornal guatemalteco Publinews, o Ministério de Governo da Guatemala informou que o ex-jogador é procurado pela justiça pelos crimes de feminicídio, feminicídio em grau de tentativa e roubo agravado, porque a mãe da universitária também foi encontrada ferida, no lugar do crime.

O jogador é dono de uma casa que seria alugado pela vítima, que estudava arquitetura, e os motivos do crime não foram esclarecidos.

O Xelajú ocupa, atualmente, a sexta posição no Campeonato Guatemalteco, disputado por 12 equipes.