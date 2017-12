No mesmo nível de Messi? Jogador da Roma mostra coleção incrível de camisas

Em maio deste ano, o craque Lionel Messi publicou em seu Instagram uma foto de um quarto repleto de uniformes até o teto. E agora foi a vez de outro jogador mostrar que também gosta de colecionar camisas de grandes craques do futebol mundial. Através da sua conta oficial do Instagram, o atacante da Roma El Shaarawy publicou uma imagem do seu quarto, com mantos dos jogadores mais emblemáticos do futebol dos últimos anos.

Messi, Kaká, Buffon, Totti e Ibrahimovic são alguns dos jogadores que aparecem na foto de Shaarawy. A coleção parece ser menor que a de Messi, que possui aproximadamente 70 camisas de adversários e companheiros de times e seleções. Mas possui nomes como Neymar e Cristiano Ronaldo, que não aparecem na foto publicada pelo argentino.