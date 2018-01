Jogador da segunda divisão inglesa fatura R$ 3,9 milhões na loteria

Jogador do Preston North End, equipe que disputa a segunda divisão inglesa, Kevin O’Connor tem motivos para comemorar o ano de 2017. Além de ser contratado pelo time inglês, ele faturou um prêmio de 1 milhão de euros (cerca de R$ 3,9 milhões) no último sorteio de 2017 da National Lottery, a Mega Sena do país europeu.

E O'Conor não gastou nada para concorrer ao prêmio. Isso porque o lateral recebeu o bilhete de presente de seu tio, que assinalou os números na loteria irlandesa especial de Natal. No dia de Ano Novo, O’Connor apareceu em um supermercado da cidadezinha de Enniscorthy, onde nasceu, para validar o papel. Depois, foi pessoalmente à sede da loteria nacional, em Dublin, para embolsar o seu milhão.