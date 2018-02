Jogador dá vários beijos na boca do adversário durante confusão; assista

Mais um daqueles episódios em que percebemos que não dá para se afirmar que já vimos de tudo em uma partida de futebol. Tudo caminhava bem na partida entre os clubes Unión Comercio e o Deportivo Municipal, válida pelo Campeonato Peruano de Futebol. Até que, já no segundo tempo, dois jogadores tiveram um enrosco de pernas que foi suficiente para começar uma confusão.

O zagueiro do Municipal Adrián Zela ficou bravo e sua reação foi suspender o adversário no ar. Talvez porque ali o time seu time já estava perdendo por 2 a 1, placar que se manteve até o final da partida. A reação do meia Juan Morales, do time da casa, foi no mínimo inesperada: começou a dar beijos na boca de Zela.

Rapidamente chegam atletas das duas equipes e separam ambos, fato que acabou generalizando a confusão. A demonstração de "carinho" acabou fazendo com que tanto Zela quanto Morales fossem expulsos e vão desfalcar suas equipes nos próximos compromissos. Depois disso, o jogador José Carlos Fernandez, do Municipal, também foi expulso.

Veja o momento dos beijos abaixo: