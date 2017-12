Jogador de apenas 16 anos sofre colapso e morre em partida na Irlanda

O Shelbourne FC confirmou nesta quarta-feira a morte de Izzy Dezu, de apenas 16 anos, que faleceu após sofrer um colapso durante um jogo da liga sub-16 da Irlanda. Após o colapso, o jogador foi atendido pelos médicos das duas equipes e levado imediatamente a um hospital. Mas não resistiu.

"Estamos desconsolados em confirmar a notícia que Izzy Dezu, membro do nosso time sub-16, que sofreu um colapso e morreu durante a partida da última noite. Todos os pensamentos do Shelbourne FC estão com a família e os amigos que estão devastados por esta perda trágica. Que ele possa descansar em paz", disse o clube por meio de sua conta oficial no Twitter.

A Associação Irlandesa de Futebol, em nota, lamentou o caso e prometeu um tributo ao jovem atleta morto no próximo compromisso da seleção. "Todos envolvidos no futebol irlandês estão extremamente tristes com a perda de Izzy Dezu tão jovem, ainda mais em uma circunstância trágica como esta", disse o diretor executivo da FAI, John Delaney.

