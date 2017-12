Jogador de R$ 111 milhões pede para ser 'rebaixado' e atuar na quarta divisão

Um jogador que custou o equivalente a R$ 111 milhões jogando num time da quarta divisão - e isso vai ocorrer na França, nesta temporada, a pedido do próprio atleta.

Por causa da grande disputa por uma vaga de titular na equipe principal do Paris Saint Germain, o polonês Grzegorz Krychowiak, meia contratado no início do ano junto ao Sevilla, fez o pedido para atuar no PSG-B, que disputa a quarta divisão nacional, ao técnico espanhol Unai Emery. Tudo para "manter o ritmo".

Apesar de ter sido contratado a peso de ouro, o jogador não foi feliz na busca por espaços na equipe principal, onde tem bastante concorrência. Thiago Motta, Verratti e Matuidi são considerados titulares, além de Rabiot, que atua com frequência.

"Não jogando conosco, ele prefere jogar com a filial, para manter o ritmo", explicou o treinador do PSG.

O polonês é considerado como a segunda contratação do PSG que não emplacou. Além dele, quem não se achou na equipe foi Jesé Rodríguez, ex-Real Madrid, que acabou sendo emprestado ao Las Palmas.