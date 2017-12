Jogador de videogame? CR7 vira estrela de Super Mario em paródia da internet

Não há quem tenha nascido entre os anos 80 e 90 e não conheça Super Mario Bros. Os jogos do encanador são, até hoje, o grande sucesso da Nintendo e divertiu muita gente por horas e horas. Agora imagine jogar esse clássico com jogadores de futebol? Pois isso foi o que fez o YouTuber "R4six", que criou uma versão animada de craques dos campos se sairiam no joguinho de aventura.

A paródia conta com nomes como ter Stegen, Higuaín, Messi, Hazard e o italiano Simone Zaza, mas foca mesmo em Cristiano Ronaldo, vencedor da Bola de Ouro e favorito a ser eleito o melhor jogador do mundo. Apesar de mostrar toda a sua habilidade, o português é "ajudado" no vídeo por nomes como Jorge Mendes, seu empresário, Sérgio Ramos, zagueiro do Real Madrid famoso por decidiu muitos jogos importantes para o time e por último pelo atacante Éder, autor do gol do título de Portugal na Eurocopa.