Jogador deixa equipe e time troca de graça camisa para torcedores

O zagueiro Iñigo Martínez deixou, nesta semana, o Real Sociedad, rumo a outra equipe espanhola, o Athletic Bilbao. Até aí, algo comum. Mas a transferência chamou a atenção por alguns motivos: o jogador deu a entender que partiu para um time melhor que o anterior. E a equipe, diante disso, ofereceu aos torcedores a possibilidade de trocar as camisas com o nome de Martínez por quaisquer outras, à escolha do fã.

Em sua coletiva de apresentação no Bilbao, o jogador, ex-capitão do Sociedad, afirmou: "venho a um grandíssimo clube em que o objetivo é sempre estar acima. Não é válido ficar na metade na tabela" - dando a entender que o antigo time é uma equipe inferior. O atleta, também, havia declarado que "jamais deixaria o Sociedad" - mas o Bilbao acabou pagando a multa pela transferência, de 32 milhões de euros.

Foi o bastante para que o clube lançasse uma promoção em suas lojas oficiais, e a divulgasse em suas redes sociais e site, com o título de "Já virou história".

"A Real Sociedad oferece de manhã até a tarde a todas e todos os torcedores que não quiserem levar o nome de Iñigo Martínez em suas camisetas a possibilidade de trocá-la por uma camiseta desta temporada com a publicidade atualizada e com o nome que deseje de forma totalmente gratuita".

O comunicado do clube completava informando que bastaria comparecer a uma loja oficial da equipe para realizar a troca da camisa.