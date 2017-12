Jogador do Arsenal passa mal e vomita em campo durante excursão na China

Nesta quarta-feira, o Arsenal fez seu primeiro jogo durante excursão na China, onde realiza a pré-temporada, antes do início do Campeonato Inglês e da Liga Europa. Porém, provavelmente por causa de uma intoxicação alimentar, alguns jogadores do time passaram mal e um deles até mesmo vomitou dentro de campo, durante o amistoso contra o Bayern de Munique.

De acordo com o jornal Mirror, Per Mertesacker e Olivier Giroud passaram mal e sequer foram relacionados para o jogo. Outros atletas também se queixaram de dores estomacais, mas acabaram entrando em campo. Um deles foi o lateral Sead Kolasinac, que não suportou e acabou vomintando dentro de campo, obrigando o técnico Arsene Wenger a substituí-lo.

Depois do jogo, o treinador reiterou a ideia de que o fato deve ter ocorrido por causa de um alimento: "O médico acha que é uma intoxicação alimentar. Mertesacker e Giroud estão doentes. Eu não sei o que eles comeram".

Apesar dos problemas, o Arsenal segurou o empate por 1 a 1 contra o poderoso time alemão e venceu a disputa nos pênaltis.