Jogador do Arsenal recebe 30 mil euros por semana, mas sua mãe não tem onde morar

A mãe do Ainsley Maitland-Niles vive em um depósito de metal de menos de três metros quadrados usado para quardar móveis e objetos. Jules Niles, de 38 anos, reclama que o meio campista poderia resolver seus problemas com apenas dois meses de salário. "O dinheiro subiu para a cabeça", reclama em entrevista ao The Sun.

Aos 20 anos de idade, Niles recebe 135 mil reais a cada semana, o que dá cerca de 540 mil reais por mês como atleta do Arsenal. Correndo o risco de ser despejada, já que de acordo com a responsável pelo depósito não é propício viver ali dentro, Jule contou as condições do depósito. "É um container de metal sem janelas ou tapete. Não há banheiro ou instalações para tomar banho".

+ Cristiano Ronaldo vai usar chuteira de guepardo exclusiva em jogo contra o PSG; imagens

+ Irmão de Messi é preso na Argentina por ameaçar motorista com arma

+ Com 8 graus negativos, jogadores de time romeno usam meião no braço

Em 2015, Jule se envolveu em uma briga com os dirigentes do clube durante uma reunião para discutir sobre o futuro do filho. Ela foi considerada violenta com o negociador do Arsenal, Dick Law, e chegou a ser presa. Depois passou uma temporada na Austrália, paga por seu filho, mas quando voltou percebeu que a relação já não era mais a mesma.

Jule tem outro filho, Cordi. Ambos vivem em um apartamento avaliado em 2,8 milhões de reais em Finchley, no norte de Londres. A mãe conta que algumas vezes teve que passar fome para dar de comer aos meninos.

Uma fonte próxima ao jogador revelou que o jovem não tinha conhecimento sobre o estado de sua mãe, mas assim que soube, lhe deu dinheiro e assim permanecerá fazendo.