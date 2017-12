Jogador do Borussia encontra torcedora flagrada entre rivais em clássico

Depois de promover uma campanha nas redes sociais, o zagueiro Marc Bartra finalmente encontrou Steffi, a torcedora do Borussia Dortmund que havia sido flagrada com a camisa amarela no meio da torcida do Schalke 04, no clássico no último sábado, na casa do rival.

Em sua conta no Twitter, o espanhol publicou uma foto da reunião com a alemã e também atestou que cumpriu a promessa, de dar à torcedora uma camisa autografada do Borussia. "Ótimo conhecer Steffi, hoje! A saga toda valeu a pena e foi realmente um prazer! Obrigado a todos!", escreveu o jogador.

A busca de Bartra pela mulher corajosa começou no dia seguinte ao empate em 1 a 1 com o Schalke 04, em Gelsenkirchen.

E um dia depois ele já publicou que a havia encontrado.

Increíble! La encontramos!Gracias a todos los que lo habéis hecho posible! Wir haben sie gefunden Vielen Dank, dass es möglich ist!! pic.twitter.com/33OKjvvenK — Marc Bartra (@MarcBartra) 3 de abril de 2017