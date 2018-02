Jogador do Ceilândia, do DF, é suspeito de ser funcionário fantasma da Câmara

O jogador titular do Ceilândia EC - equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasiliense - Gustavo Passos será investigado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal por ser suspeito de ser um funcionário fantasma em um gabinete na Casa.

De acordo com as investigações, Passos era lotado no gabinete do deputado Juarezão (PSB) mas, vez de ir trabalhar na Câmara, ele se dedicava na integridade do tempo ao futebol. Até dezembro do ano passado, o jogador recebeu um salário de R$ 4.549,94.

Segundo reportagem do portal Metrópoles, uma secretária do gabinete do distrital informou que o atleta trabalhava na Câmara das 9h às 19h, mas ele nunca foi visto no local. Depois da denúncia publicada, o jogador acabou sendo exonerado. O deputado acabou se justificando dizendo que "não sabia" que o jogador tinha assinado com um clube de futebol.

O presidente da Câmara Legislativa, Joe Valle, designou um servidor da Casa para questionar o atleta e, agora, deve ser levantado seu contrato com o clube e outras informações.

Se confirmadas as suspeitas, o jogador poderá ter que devolver os valores recebidos indevidamente.