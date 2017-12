Jogador do Corinthians 'joga granada' em palmeirenses e tem Instagram invadido

O Palmeiras venceu o Corinthians na tarde desta quinta-feira e é o novo campeão da Copa do Brasil sub-17. O Verdão fez 4 a 3 nos pênaltis, após o 1 a 0 para o Timão no tempo regulamentar (igualando o mesmo resultado obtido pelo Palmeiras no primeiro jogo, em Itaquera).

E foi justamente o gol corintiano, marcado por Rafael Mascarenhas, que gerou polêmica na partida (e depois dela). Na comemoração, no segundo tempo, o jogador simulou tirar o pino de uma granada e atirá-la na torcida adversária. Depois, fez o gesto de tapar os ouvidos, para evitar o barulho da explosão.

Veja o lance:

Um Derby é um Derby.. Granada nos malditos pic.twitter.com/fq8KJw8lwn — Madureira (@madureiraalaia) 30 de novembro de 2017

Os gestos de Mascarenhas provocaram a revolta da torcida do Palmeiras. Após a comemoração do título, palmeirenses invadiram o Instagram do adversário para detoná-lo.

"Detona a granada aí no seu vestiário agora, moleque", escreveu um. "Joga a bomba agora, otário", registrou outro, entre xingamentos ao jogador.

Confira o post: