Jogador do Flamengo é segundo mais rápido do mundo, atrás apenas de Bale

Estudo realizado pelo Pachuca, do México, comprovou aquilo que jogadores de Fifa e PES já sabiam, Gareth Bale é o jogador mais rápido do mundo. O craque do Real Madrid consegue atingir uma velocidade de 36,9 km/h, superando outros atletas conhecidos por serem velozes, como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que ficaram na sétima e na nona colocação, respectivamente.

Orlando Berrío, reforço do Flamengo para esta temporada, aparece na segunda posição, com velocidade máxima de 36 km/h. O estudo é o mesmo que o próprio Pachuca realizou em 2015 e também teve Bale na liderança. Na época, conseguiu até chancela da Fifa para os seus resultados.

Confira a lista dos 10 jogadores mais rápidos:

1) Gareth Bale (País de Gales), do Real Madrid: 36,9 km/h

2) Orlando Berrío (Colômbia), do Flamengo: 36 km/h

3) Jürgen Damm (México), do Tigres: 35,23km/h

4) Antonio Valencia (Equador), do Manchester United: 35,1 km/h

5) Aaron Lennon (Inglaterra), do Everton: 33,8 km/h

6) Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão), do Borussia Dortmund: 34,60 km/h

7) Cristiano Ronaldo (Portugal), do Real Madrid: 33,6 km/h

8) Theo Walcott (Inglaterra), do Arsenal: 32,7 km/h

9) Leo Messi (Argentina), do Barcelona: 32,5 km/h

10) Wayne Rooney (Inglaterra), do Manchester United: 31,2 km/h