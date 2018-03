Jogador do Flamengo tenta comemorar gol e se esborracha no chão; assista

O volante Jean Lucas, do Flamengo, protagonizou uma cena bizarra na vitória por 2 a 0 do rubro-negro sobre o Volta Redonda, na noite desta quarta-feira, na estreia do Campeonato Carioca.

Ao tentar pular para se juntar ao abraço com os demais companheiros, Jean acabou saltando alto demais e passou por cima dos demais jogadores, se esborrachando no chão do outro lado.

As imagens publicadas no Twitter pelo Flamengo, em sua conta oficial, não mostram, mas o jogador não se machucou e recebeu a ajuda dos companheiros para se levantar.

Com time formado apenas por meninos recém-chegados da base e pelo volante Jonas, mais experiente, o Flamengo "convenceu" em sua atuação, com gols de Pepê e Lucas Silva. O time volta à campo contra o Cabofriense, às 20h15, de domingo.

Assista: