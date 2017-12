Jogador do Flu agredido por flamenguistas terá de fazer nova cirurgia

O Fluminense informou por meio de uma nota que o atacante Marcos Calazans terá de passar por uma nova cirurgia no joelho direito, após ser agredido por torcedores do Flamengo em um bar na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a nota emitida pelo clube carioca, "o jogador sofreu uma nova ruptura no ligamento cruzado, além de uma lesão no menisco". A nova cirurgia deve ser realizada em duas semanas, prazo estimado para o derrame no local regredir.

Marquinhos Calazans foi agredido por dois rubro-negros na madrugada de 15 de dezembro, após o Flamengo perder o título da Sul-Americana para o Independiente. O jogador e sua namorada estavam em um bar com um casal de amigos, quando os agressores se aproximaram e começaram a persegui-lo.

Ele conseguiu evitar a briga, mas voltou para defender a namorada, que foi cercada, quando levou os chutes no joelho direito que havia sido operado por causa de uma ruptura do ligamento cruzado.