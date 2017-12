Jogador do Fluminense com joelho operado é agredido por torcedores do Flamengo

O atacante do Fluminense Marquinhos Calazans e sua namorada foram agredidos por torcedores do Flamengo após o jogador ter sido reconhecido em um bar. O joelho direito de Marquinhos, operado após uma ruptura dos ligamentos, foi chutado pelos agressores quando ele tentava defender a namorada.

O jogador e a namorada estavam no bar em Vista Alegre, na zona norte do Rio, na companhia de um casal de amigos, quando os dois flamenguistas se aproximaram e começaram a persegui-lo. Ele conseguiu evitar a briga, mas voltou para defender a namorada, que foi cercada, quando levou os chutes.

Segundo o portal Globoesporte, o fato aconteceu nesta quarta-feira, logo após o Flamengo empatar em 1 a 1 com o Independiente, no Maracanã, no segundo jogo da final da Copa Sul-Americana, e com isso ficar com o vice-campeonato da competição. A confusão só teria terminado quando outros frequentadores do bar separaram os brigões.

De acordo com o relato do jogador, o joelho, que ele operou em agosto, inchou, e ele foi obrigado a voltar a usar muletas por causa da briga. A namorada de Marquinhos Calazans ficou com a perna machucada.