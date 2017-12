Jogador do Lanús de 24 anos que falhou em gol do Grêmio quer deixar o futebol

O lateral do Lanús José Gomez, de 24 anos, que falhou no primeiro gol do Grêmio na noite desta quarta-feira, na decisão da Copa Libertadores, quer deixar o futebol.

Chateado com o lance no qual acabou entregando a bola para Fernandinho, que arrancou e marcou o primeiro gol do tricolor gaúcho, aos 26 minutos do primeiro tempo, Gomez asusmiu a culpa pelo erro.

"Errei, pagamos caro. Estou triste por minha família que veio me apoiar e não pôde sair com a alegria", afirmou o jogador, em entrevista ao canal TyC Sports. "Estou doído, me sinto mal, não me sinto bem. Penso em deixar o futebol, são erros que não devemos cometer. Sou jovem, mas isso não pode acontecer", lamentou. "De cabeça fria, vou pensar no que vou fazer".

O jovem argentino pediu, ainda, desculpas aos torcedores do Lanús. "Não tive uma boa noite, quero pedir desculpas a toda torcida do Lanús. Por um erro meu o placar se abriu. Depois, fomos buscar o gol (de empate) e fizeram outro. Estou triste, o vestiário está mal", finalizou.