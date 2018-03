Jogador do Liverpool é condenado após agredir namorada a pontapés

Jogador do Liverpool desde 2011, o lateral-direito da equipe inglesa Jon Flanagan foi condenado pela Corte de Magistrados da cidade por ter agredido sua namorada, Rachel Wall, com pontapés, no dia 22 de dezembro. O jogador por preso após as agressões.

Flanagan, que pouco vem atuando pelo clube, terá que prestar 40 horas de trabalho comunitário não remunerado e frequentar 12 meses de sessões de reabilitação, na cidade.

A agressão à namorada ocorreu em Duke Street, no centro de Liverpool, quando os dois saíram, à noite. Preso, ele acabou pagando fiança depois de passar cinco dias na cadeia.

O inglês de 25 anos chegou à equipe principal do Liverpool há seis anos, mas esta temporada atuou apenas num jogo da Taça da Liga da Inglaterra, uma derrota para o Leicester City em setembro. Ele já disputou 51 partidas pelo clube.