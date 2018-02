Jogador do Liverpool mostra pés "congelados" após partida pelo Inglês

Já se perguntou o que acontece quando você joga bola em temperaturas baixíssimas? Bom, o meio-campista do Liverpool, Adam Lallana, providenciou um registro após a partida deste domingo, contra o Southampton, no St. Mary's Stadium.

Lallana entrou aos 34 minutos do segundo tempo no lugar do brasileiro Firmino. A temperatura na cidade tem variado entre -2ºC e 5ºC.

Com a vitória, o Liverpool chegou a 54 pontos - dois à frente do Tottenham, quatro à frente do Chelsea - e se manteve firme na terceira posição do Campeonato Inglês e na disputa por vaga na Liga dos Campeões.