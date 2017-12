Jogador do Necaxa quer mudar camisa para homenagear 'Seu Madruga'

Qual criança latina não cresceu assistindo ao seriado "Chaves"? O atacante chileno Edson Puch, do Necaxa, do México, é mais um desses fãs. E, para homenagear um dos personagens da série, está fazendo campanha nas redes sociais para mudar o número de sua camisa.

Atualmente, ele atua com a 22, mas quer trocar para 72, em lembrança ao número da casa do Seu Madruga, que era interpretado por Ramon Valdes, torcedor declarado do clube. "Sim, pode, mudar meu número em homenagem a Ramon Valdés 'Don Ramon' que se identificava com o Club Necaxa e sou um grande admirador do seu trabalho. O 72 era o número do seu lar na vila", publicou Puch na legenda de uma foto com sua futura camisa.

Até agora, o clube ainda não se manifestou sobre o pedido do atleta.