Jogador do Santa Cruz machuca joelho ao tentar pular placa em comemoração

O Santa Cruz recebeu no Estádio do Arruda, em Recife, o Criciúma na noite de terça-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante André Luís abriu o placar para o time da casa, mas na hora de comemorar o gol caiu ao tentar pular a placa de publicidade. E como se não bastasse o salto desastroso, ele ainda machucou o joelho e quase atropelou o cinegrafista à beira do campo.

Após um breve tratamento com aplicação de spray, ele se recuperou e voltou para a partida. Mas quem também tropeçou foi o Santa Cruz que levou a virada e perdeu o jogo por 2 a 1.

Com a derrota, o clube ocupa agora a 16ª colocação, com 23 pontos. E só não está na zona de rebaixamento pelos critérios de desempate. Já o Criciúma subiu para a sexta posição, com 29 pontos.