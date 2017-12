Jogador do Sevilla, goleado pelo Real, é detonado por usar caneleiras de CR7

O meia do Sevilla Guido Pizarro passou maus bocados nas redes sociais após uma caneleira com a marca CR7 ter sido registrada pelas câmeras de TV, antes do jogo contra o Real Madrid, neste sábado, nos vestiários do estádio Santiago Bernabéu.

Após o Sevilla ter sido goleado por 5 a 0 pelo Real, e as imagens caírem nas redes sociais, o argentino foi acusado de ter faltado com respeito a sua equipe e aos torcedores, por usar o equipamento com a sigla de Cristiano Ronaldo - que, aliás, depois de ter levado suas cinco Bolas de Ouro para o campo, anotou dois gols na partida. Ele teve que vir ao Twitter se explicar.

O flagrante foi feito pelo canal Gol!, que publicou na internet um vídeo com a legenda: "Atenção! Guido Pizarro com as caneleiras de Cristiano Ronaldo antes do jogo". Vários dos seguidores de Pizarro recuperaram fotos e vídeos de outras partidas nas quais ele aparece usando as mesmas caneleiras, e publicaram em resposta, chamando o jogador de "embusteiro".

"Para evitar mal-entendidos, estas são as minhas caneleiras. Na última hora, estragaram-se e conseguiram-me arranjar umas. Peço desculpa se alguém se sentiu afetado já que merecem o meu respeito", justificou o jogador em seu Twitter, acompanhando a mensagem por uma fotografia do objeto em questão.