Jogador do Sunderland salva vida de três pessoas em acidente de barco

O meia do Sunderland, Duncan Watmore, estava em uma lancha com sua namorada quando foi atingido por um catamarã. Três passageiros caíram no mar e foram salvos pelo jogador, que conseguiu tirá-los da água. "O Duncan ajudou as três pessoas a voltar para o barco, não podia ter sido mais heroico", disse um dos passageiros ao jornal The Sun.

Segundo relatos, um dos passageiros teve um corte profundo na perna, mas o jogador estancou o sangramento com sua camisa até que pudesse ser levado para o hospital.

O meia de 23 anos estava de férias em Barbados se recuperando de uma lesão nos ligamentos do joelho. A expectativa é de que volte em breve a Inglaterra para continuar a recuperação. Ele e a namorada não sofreram ferimentos.