Jogador do Villarreal é preso sob acusação de roubo, sequestro e agressão

O jogador português Rúben Semedo, que hoje atua no Villarreal, da Espanha, foi preso nesta terça-feira sob acusação de agressão, roubo e sequestro. Tranquilinho, né? O zagueiro de 23 anos foi revelado pelo Sporting, de Portugal, depois de passar pelas categorias de base do Benfica.

As informações do jornal Las Provincias dizem que, durante as buscas, a polícia "encontrou a pistola utilizada durante a agressão" e uma "discoteca no porão" da casa do atleta situada numa região de luxo, onde Semedo frequentemente dava festas particulares. Ele só vai poder se explicar em frente à um juiz na quinta-feira. Até lá continuará detido.

De acordo com a publicação, no último dia 12 de fevereiro, um homem apresentou queixa na polícia revelando que havia sido agredido e sequestrado pelo jogador e por outros dois cúmplices. Depois disso, segundo a vítima, os três ainda roubaram dinheiro e objetos da sua residência.

Este é o terceiro grave incidente envolvendo o jogador. Em novembro do ano passado, o zagueiro foi detido pelo crime de ameaças na sequência de um episódio com arma junto a uma casa noturna de Valencia. Depois disso, uma outra queixa de agressão contra o atleta foi relatada. Nesses dois incidentes ele estava fora dos campos por conta de uma lesão e foi solto horas depois da detenção.