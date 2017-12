Jogador do XV de Piracicaba vive dilema na vida: casar ou jogar futebol?

O volante Clayton, do XV de Piracicaba, vive um dilema maluco, quase que impensável no futebol. O jogador tem a final da Copa Paulista para disputar, marcada para sábado, dia 26, às 18 horas, contra a Ferroviária, no estádio Barão da Serra Negra. Ocorre que no mesmo dia ele precisa... se casar. Isso mesmo. Seu casamento também é sábado, às 20h.

E aí, o que é mais importante? Aonde ir? Segundo o jogador do XV, ele espera comparecer nos dois eventos e a diretoria está dando todo o suporte para que o atleta consiga comparecer na partida, ganhar o título e correr depois para o altar. Quem não está muito feliz é a noiva, que promete não ficar esperando na igreja.