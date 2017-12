Jogador dobra a perna em lance impressionante do Campeonato Mexicano

No empate em 0 a 0 entre Tigres e Santos Laguna, pelo Campeonato Mexicano, o meia Luis Martinez deixou a partida com uma grave lesão no joelho. Aos 30 minutos do segundo tempo, o mexicano tentou evitar um cruzamento, mas a perna acabou travando no gramado, causando uma torção impressionante.

O Tigres divulgou que o jogador teve de passar por uma cirurgia no último domingo. "Luis Martinez sofreu uma ruptura total do ligamento medial e do cruzado anterior e um estiramento do menisco lateral externo do joelho direito". E nesta segunda-feira, 9, Erikson Llanes, jogador do Monterrey postou uma foto no hospital junto com Martinez, após a operação.