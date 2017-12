Jogador e dono do time, Drogba acerta 'pombo sem asa' na 3ª divisão dos EUA

Se Didier Drogba virou motivo de piadas para os torcedores rivais do Corinthians, ele vai muito bem, obrigado, no Phoenix Rising. Neste final de semana, o marfinense mostrou que ainda tem muita lenha para queimar ao fazer um golaço de falta contra o time dos reservas do Los Angeles Galaxy, em partida da United Soccer League (USL), terceiro nível de futebol dos Estados Unidos.

Com a bola a cerca de 32 metros do gol, Drogba acertou um foguete sem chances de defesa para o goleiro Diop, aos 13 minutos do primeiro tempo. Mesmo sem pegar muita distância, ele conseguiu colocar muita força na bola, que foi mais rápida que a reação do arqueiro.

Após jogar em 2015 e 2016 pelo Montreal Impact, da Major League Soccer (MLS), elite norte-americana, e flertar com uma transferência para o Corinthians, Drogba fechou contrato como jogador e co-proprietário do Phoenix Rising em 12 de abril deste ano.

Dos 15 times da Conferência Oeste da USL, oito se classificam para os playoffs. Com a vitória sobre o Los Angeles Galaxy II, o Phoenix Rising está na 10º posição, com 25 pontos em 18 partidas, sendo sete vitórias, sete derrotas e quatro empates.

Neste campeonato, Drogba já atuou em nove partidas, é o artilheiro do time, com cinco gols, e o líder em chutes a gol, com 41 finalizações. Além disso, é o segundo com mais assistências, duas, e o terceiro em chances criadas, com 16.