Jogador é encontrado morto em CT de clube do futebol francês

Apenas cinco dias após o falecimento do zagueiro italiano Davide Astori, outra morte parecida aconteceu nesta sexta-feira. O meio-campista Thomas Rodriguez, de 18 anos, faleceu enquanto dormia na concentração do Tours FC, clube da segunda divisão do futebol francês.

O jogador morava nas dependências do clube e dormia no Centro de Treinamento, onde foi encontrado morto por outros companheiros de time. As causas da morte ainda serão apuradas, mas acredita-se que tenha sido devido a uma parada cardiorrespiratória.

"Com muita dor, o Tours FC informa sobre o falecimento do jovem Thomas Rodríguez, que morava no centro de formação, que morreu durante a noite de quinta-feira, 8, para sexta-feira, 9. O Tours FC está abalado por esta tragédia, que coloca o clube sob uma imensa tristeza", informou o comunicado oficial do clube. A publicação também afirmava que a habilidade e motivação faziam do meia um jogador com futuro promissor.

O time enfrentaria o Valenciennes nesta sexta-feira, pela Ligue 2, mas a partida foi adiada devido à morte do jogador. Thomas, que chegou ao clube em 2016 para integrar a equipe sub-19, vai ter como homenagem um minuto de silêncio em todos do Campeonato Francês neste fim de semana.