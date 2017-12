Jogador é expulso após trombar em juiz na Copa da Liga Portuguesa

Em partida pela Copa da Liga Portuguesa, Danilo Pereira participou de um lance curioso. O árbitro Luís Godinho trombou com o meia e aplicou o segundo cartão amarelo ao jogador, que foi expulso. Para piorar a situação, o argelino Brahimi também foi punido com o segundo cartão amarelo e deixou a equipe com nove em campo. Com dois jogadores a menos, o Porto foi derrotado por 1 a 0 pelo Moreirense e deu adeus à competição.

Em nota oficial, o clube reclamou da postura do árbitro na partida contra o Moreirense e deixou no ar um possível complô da arbitragem portuguesa contra o Porto.