Jogador é preso durante partida da 2ª Divisão do Gauchão

Após 15 minutos de bola rolando na partida entre Sapucaiense e Farroupilha, válida pela 2ª Divisão do Campeonato Gaúcho, equivalente ao terceiro nível do futebol local, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu Marlon Natanael, atacante do time de Sapucaia do Sul, nesta quarta-feira. O jogador de 21 anos, que estava no banco de reservas, é suspeito em casos de sequestro e extorsão mediante sequestro na capital do Estado.

À assessoria de imprensa da polícia, o delegado Cesar Carrion, da 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, declarou que "a prisão ocorreu tranquilamente dentro estádio, e o clube no qual o preso defendia, nada tem a ver com os crimes investigados. Inclusive dirigentes da agremiação colaboram com a polícia no momento da ação".

Já à Rádio Gaúcha, Carrion revelou que os investigadores não sabiam que Marlon era jogador de futebol. "Por denúncias anônimas ficamos sabendo que ele jogava no Sapucaiense. E tivemos informações que ele estaria para fugir. Então tivemos que invadir o campo e efetuar a prisão."

À mesma emissora, o presidente do clube, José Luis Rech Cristianetti, mostrou surpresa pela detenção de seu atleta, já que ele mantinha boa conduta na equipe. "Se percebêssemos atitude suspeita de qualquer atleta não teríamos nem inscrito no campeonato. Foi surpresa, uma surpresa triste, porque o menino aqui dentro tinha bom comportamento, vinha cumprindo rigorosamente suas obrigações. Fomos pegos na hora do jogo, não sei se tinha essa necessidade, e ficamos sabendo que tem suspeita de sequestro e atos ilícitos. A polícia tem que cumprir suas obrigações. Infelizmente aconteceu este fato no nosso clube e vamos ter que passar a verificar ficha de atletas e documentações. Isso ficou chato para nós. Estamos tristes, porque estamos em um processo de reconstrução do clube, que se reflete negativamente para nós."

A partida entre Sapucaiense e Farroupilha terminou em 1 a 1.