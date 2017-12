Jogador empurra rosto de rival após levar 'ippon' e árbitro dá apenas amarelo

O Zenit entrou em campo nesta segunda-feira com o objetivo de diminuir a diferença em relação ao líder do Campeonato Russo, o Spartak Moscou. O clube venceu por 2 a 0, o Tom Tomsk, lanterna da competição. Mas o que chamou a atenção não foi o resultado do jogo, mas um lance ocorrido aos 30 minutos do segundo tempo.

O zagueiro do Zenit Domenico Criscito foi derrubado pelo atacante Alexander Sobulev, que aplicou um golpe de judô no adversário. Na sequência do lance, Criscito não deixou barato e revidou empurrando o rosto de Sobulev. Apesar da violência do lance, o árbitro mostrou apenas amarelo aos dois jogadores. Pode isso, Arnaldo?

Com a vitória, o Zenit chegou aos 52 pontos, ultrapassando o CSKA, com 50. O Spartak Moscou segue na liderança isolada com 60 pontos.