Jogador enfrenta o pai e faz gol contra no Campeonato Português

Veja só que fatos mais inusitados aconteceram no jogo entre o Belenenses e o Vitória de Setúbal, pela quarta rodada do Campeonato Português: o atacante Gonçalo Paciência, do Setúbal, fez um gol contra o próprio time. O gol valeu para a equipe adversária, treinada por ninguém menos do que o pai do jogador.

Os comandados do técnico Domingos Paciência, pai de Gonçalo, claro, comemoraram o gol dado "de bandeja" ao Belenenses. Após uma cobrança de falta, o gol foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, de cabeça.

O Vitória só conseguiu evitar a derrota aos 36 da etapa complementar, quando o lateral-esquerdo Nuno Pinto, cobrando falta, conseguiu igualar o duelo.

Com o resultado, o Belenenses, do goleiro Muriel e do atacante Maurides, ambos ex-jogadores do Internacional, chegou aos quatro pontos na competição, e aparece provisoriamente na nona colocação.

Veja o gol, aos 55 segundos do vídeo abaixo: