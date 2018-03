Jogador entra, faz gol no primeiro toque e comemora dentro de caminhonete

O Oriente Petrolero largou na frente na briga por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, ao vencer o Universitário, do Peru, por 2 a 0, em casa, nesta segunda-feira, 22. O grande destaque da partida foi Maximiliano Freitas, que entrou aos 33 do segundo tempo e, aos 34, anotou o segundo gol do time boliviano.

Mas, além do gol em seu primeiro toque, o que mais chamou a atenção foi a comemoração de Maximiliano. Assim que anotou o tento, ele saiu correndo e foi até uma das caminhonetes da patrocinadora da competição, estacionada perto do escanteio, entrou e tirou onda com seus companheiros.

Mesmo que tenha sido uma das melhores comemorações do futebol, ela resultou em um cartão amarelo do árbitro equatoriano Carlos Orbe.

A partida de volta entre as equipes acontecerá já nesta sexta-feira, 26, no Estadio Monumental U, em Lima, no Peru.